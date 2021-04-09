الزراعة تعلن إعادة العمل لـ5 آلاف مشروع دواجن في العراق

2021/04/09 | 19:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الزراعة، محمد الخفاجي، اليوم الجمعة، إعادة العمل إلى 5 آلاف مشروع دواجن لحم في عموم العراق، بعد توقفها جراء دخول المستورد والتهريب.

وقال الخفاجي في بيان صحفي، إنه “يستغرب من تصريحات قائممقام الرمادي، الذي دعا فيها الى العزوف عن شراء الدجاج العراقي، عادا هذه التصريحات، بانها تدخل في خدمة الدول الأجنبية التي تسعى الى تخريب الاقتصاد الوطني”.

وأشار إلى أن “الوزارة نجحت بإعادة العمل إلى 5 آلاف مشروع دواجن لحم في عموم البلاد، بعد توقفها جراء دخول المستورد والتهريب، مشيرا الى ان هذه المشاريع ستساهم بتشغيل الايدي العاملة، وصولا الى التصدير وتحريك عجلة الاقتصاد”.

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