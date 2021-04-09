كتلة كردية تكشف عن حصة الإقليم في الموازنة

2021/04/09 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني

النيابية، اليوم الجمعة، عن حصة

الإقليم في موازنة العام 2021.

وقالت عضو الكتلة النائبة ريزان شيخ

دلير، إن "حصة إقليم كردستان في قانون

الموازنة العامة الاتحادية للسن

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