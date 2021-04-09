العراق يعزي بريطانيا بوفاة الأمير فيليب

2021/04/09 | 19:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا وشمال أيرلندا بوفاة الأمير فيليب دوق أدنبره.وذكر صالح، في نص التعزية التي اطلع عليها […]

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