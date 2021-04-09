نائب يتحدث لـNRT عن تحرك برلماني حاسم من اجل اعادة سعر الصرف

2021/04/09 | 19:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تعتزم كتلة الحكمة النيابية، الجمعة، استجواب محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، بعد ارتفاع الاسعار.

وقال النائب عن الكتلة ستار الجابري في تصريح لـNRT اليوم، (9 نيسان 2021)، انه "بعد فشل الخطة الحكومية بالسيطرة على الاسواق وارتفاع الأسعار مايقارب 100٪ وهناك أسعار ارتفعت إلى 200٪، الان هناك مطالب نيابية وهناك ارادة على استجواب محافظ البنك المركزي".

وأضاف ان "صاحب الطلب باستجواب محافظ البنك المركزي هو رئيس كتلة الحكمة النيابية النائب فالح الساري، والان هناك توجه نيابي بعد انعقاد الجلسات عند انتهاء الفصل التشريعي التوجه والتسريع باستجواب محافظ البنك المركزي واعادة النظر بارتفاع سعر الدولار وفارق السعر لأن الحكومة فشلت بالسيطرة على الاسواق".

وتابع انه "ومن جانب آخر ان ارتفاع أسعار النفط ممكن أن تعوض عن ارتفاع سعر الدولار الذي أثر كثيرا على المواطن وهم شريحة الكسبة وذوي الدخل المحدود والموظفين الذين يتقاضون رواتبا ضعيفة جدا".

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