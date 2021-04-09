السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الأحد

2021/04/09 | 19:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ دعت المحكمة العليا السعودية، اليوم الجمعة، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الأحد المقبل ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.وقالت المحكمة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "اتباعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؛ إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 شعبان حسب تقويم أم القرى".وأضافت "فإن لم يُرَ، فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الاثنين الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى الـ29 من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه بناءً على الأمر السامي رقم 1829 بتاريخ 1433/1/7هـ القاضي برصد أهلة الشهور في اليوم التاسع والعشرين والذي يليه".وحثت المحكمة كل من يرى الهلال "بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهاداته فيها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة"، داعيةً "من لديه القدرة على الترائي إلى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، والنفع لعموم المسلمين"./انتهى9

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