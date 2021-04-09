2021/04/09 | 19:42 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر "العربية"، الجمعة، نجاة حازم الأعرجي ممثل مقتدى الصدر من محاولة اغتيال في بغداد.التفاصيل تتبع..

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