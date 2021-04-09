بطلب عراقي.. تأجيل زيارة الرئيس اللبناني إلى بغداد

2021/04/09 | 19:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، اليوم الجمعة، تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوفد اللبناني إلى جمهورية العراق، بطلب من بغداد....

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