كتلة كردية تكشف حصة كردستان في موازنة 2021

2021/04/09 | 19:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، الجمعة، عن حصة الإقليم في موازنة العام 2021.

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