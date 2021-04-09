2021/04/09 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يحدد اسعار شقق بسماية ويعلن موعد التقديم عليها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحدد اسعار شقق بسماية ويعلن موعد التقديم عليها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحدد اسعار شقق بسماية ويعلن موعد التقديم عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).