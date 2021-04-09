الرافدين يحدد اسعار شقق بسماية ويوجه بالتقديم يوم الاحد

2021/04/09 | 19:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، اسعار الوحدات السكنية في مجمع بسماية .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صحفي، ان “اسعار شقق بسماية لمساحة ١٠٠ متر و ١٢٠ متر و ١٤٠ متر تكون كالتالي

١- مساحه ١٠٠م

السعر /٧٥،٦٠٠،٠٠٠ مليون

المقدمه ١٠٪ والبالغه ٧،٥٦٠،٠٠٠ مليون

القسط الشهري / ٣٣٥،٦٦٤ الف دينار

٢- مساحه ١٢٠م

السعر /٩٠،٧٢٠،٠٠٠ مليون

المقدمه ١٠٪ والبالغه ٩،٠٧٢،٠٠٠ مليون

القسط الشهري/٤٠٢،٧٩٧ الف دينار

٣- مساحه ١٤٠م

السعر / ١٠٥،٨٤٠،٠٠٠ مليون

المقدمه ١٠٪ والبالغه

١٠،٥٨٤،٠٠٠

مليون دينار

القسط الشهري ٤٦٩،٠٩٣ الف دينار.

ووجه المصرف فروعه باستقبال معاملات المواطنين الراغبين بالحصول على شقق بسماية بدءا من يوم الاحد، مشيرا الى ان الفروع المشمولة بمنح قروض بسماية هي

: المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن.

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