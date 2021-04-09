أمين جامعة الدول العربية يزور بغداد غداً

2021/04/09 | 19:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بغداد يوم غد السبت.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن “مؤتمرا صحفيا سيعقد يوم غد السبت لوزير الخارجية فؤاد حسين والأمين العام لجامعة الدول العربية”.

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