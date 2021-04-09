2021/04/09 | 19:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نجا القيادي في التيار الصدري، حازم الأعرجي، يالوم الجمعة، من محاولة اغتيال شمال غربي العاصمة بغداد.وقال مصدر امني، أن “القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي نجا من محاولة اغتيال في منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة بغداد:.وأضاف المصدر أن “الشعلة تعد احدى معاقل التيار الصدري في العاصمة بغداد بعد مدينة الصدر شرقي العاصمة:.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجاة حازم الأعرجي من محاولة اغتيال وإصابة مرافقه شمالي بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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