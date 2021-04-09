الاعلام الامني: ضبط كدس عتاد لـ

2021/04/09 | 19:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن العثور على كدس عتاد من مخلفات داعش في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان، إن "قوة مشتركة من الفرقة 3 و مفرزة مكافحة المتفجرات في المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك نفذت واجب تفتيش ضمن قاطع المسؤولية" أسفر عن العثور على عبوتين ناسفتين و مقذوفي طائرة و قنبابر هاون عيار 60 ملم من مخلفات داعش الارهابية".وأشار البيان إلى أنه "تم تفكيك الكدس و أتلافه من قبل مفرزة المعالجة"./انتهى9

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