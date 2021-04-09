برهم صالح يبعث برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث بوفاة الأمير فيليب

2021/04/09 | 19:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ بعث رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الجمعة برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا بوفاة الأمير فيليب دوق أدنبره.وجاء في نص البرقية المرسلة الى الـمـلـكـة الـيـزابـيـث الـثــانـيـة الـمـحــتــرمة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا : تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن اللّه تعالى صاحب السمو الـمـلـكـي الأمـيـر فـيـلـيـب دوق أدنـبـرة، وبهذا المصاب الأليم أتقدم اليكم باسم الشعب العراقي وباسمي شخصياً بأحرّ التعازي وخالص المواساة، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه، ويـلـهـمـكــم والاسـرة الــمــلـكــيــة الــفــاضــلــة ومــحــبــيــكــم جـمـيـل الصبر والسلوان.إنا للّه وإنا إليه راجعون ..مع أسمى اعتباري./انتهى9

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