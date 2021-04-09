السيستاني يعلن موقفه من اقامة اقليم البصرة

2021/04/09 | 20:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد عضو مجلس النواب السابق، محمد الطائي، ان المرجعية الدينية في النجف لا ترفض اقامة اقليم البصرة، بل اكدت ان القضية قانونية وليست تعبدية.

وذكر الطائي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (9 نيسان 2021)، ان "خيار ابناء البصرة الفيحاء هو اقامة الاقليم وهو حق دستوري وقانوني ومجتمعي وشرعي حسب المادة 119 من الدستور ويقينا الحكومة المركزية لا تستطيع ادارة شؤون المحافظات ومنها البصرة من خلال (الريمونت كونترول او الواتساب).

واضاف، ان "المرجعية الدينية في النجف الاشرف خلال زيارتي لها لم ترفض اقامة (الاقليم)، بل اكدت ان القضية قانونية وليست تعبدية اي ان المشروع لا يحتاج الى فتوى او رأي فقهي".

واوضح الطائي، انه "قدمنا طلبا بتوقيع 58 الف مواطني بصري من اجل اقامة الاقليم الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكن رئاسة مجلس الوزراء بعام 2015 عطلت المشروع".

وتابع، ان "البصريين مصرون على اقامة اقليم البصرة، والحكومة عاجزة عن تنفيذ اي مشروع خدمي في المحافظة"، مشيرا الى ان نسبة المشاريع الخدمية في البصرة تمثل صفر بالمائة".

واشار الى انه "مع الامراض السرطانية ومياه مالحة وسامة ومشاريع معطلة وبطالة واليورانيوم المنتشر في اغلب مناطقها وغيرها اسباب ينبغي على الجميع معرفتها وتدعونا الى اقامة الاقليم دون تردد".

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