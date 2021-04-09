ناظم: المهنية والتخصصية والكفاءة والخلو من مخالفات النزاهة أهم معايير التعيين للدرجات الخاصة

2021/04/09 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة، حسن ناظم، الجمعة، معايير التعيينات في الدرجات الخاصة.

وقال ناظم، في بيان، في العمل الأصولي بكل الوزارات ورئاسة الوزراء هناك مجموعة من المعايير هي من تحدد تلك الدرجات الخاصة، لافتاً الى أن الحكومة تسعى دائماً لاستقطاب الكفاءات لبعض المناصب والذين ينطبق اختصاصهم للمنصب الذي سيعملون به.

هذا، وأشار ناظم الى أن تلك المعايير تتعلق بالجانب المهني والتخصصي، إضافة الى تاريخ المرشح للمنصب وكفاءته ومهنيته وخلوه من مخالفات النزاهة.

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