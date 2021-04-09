2021/04/09 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجا القيادي في التيار الصدري، حازم الأعرجي، من محاولة اغتيال شمال غربي العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني أن القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي نجا من محاولة اغتيال في منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر أن الشعلة تعد احدى معاقل التيار الصدري في العاصمة بغداد بعد مدينة الصدر شرقي العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاة القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي من محاولة اغتيال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاة القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي من محاولة اغتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).