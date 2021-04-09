مصدر: نجاة القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي من محاولة اغتيال في منطقة الشعلة

2021/04/09 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بنجاة القيادي في التيار الصدري حازم الاعرجي من محاولة اغتيال في منطقة الشعلة ببغداد.وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "القيادي في التيار الصدري حازم الاعرجي نجا من محاولة اغتيال في منطقة الشعلة غربي بغداد".

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