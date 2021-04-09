2021/04/09 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق في مكتبات العرق وشارع المتنبي للكتب الكتاب الجديد بجزئين للدكتور كاظم حبيبتطور العنصرية في الاتحاد الأوروبيدراسة تحليلية نقدية للنظريات العنصرية وممارساتها ضد الإنسانيةالجزء الأول: واقع واتجاهات تطور العنصرية والعداء للأجانب في بلدان الاتحاد الأوروبيالجزء الثاني: المخاطر الجدية لقطعان اليمين المتطرف والنازية الجديدة في أوروبا: ألمانيا نموذجاً تقديمبقلم ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرض كتاب تطور العنصرية في الاتحاد الأوروبي للدكتور كاظم حبيب - مديح الصادق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرض كتاب تطور العنصرية في الاتحاد الأوروبي للدكتور كاظم حبيب - مديح الصادق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).