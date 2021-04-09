2021/04/09 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_الشبيبي 1917- 1949(موكب التاريخ) قصيدة للشهيد حسين الشيخ محمد الشبيبي (صارم).



ألقاها في احتفال للسجناء الشيوعيين والديمقراطيين في سجن الكوت بمناسبة ذكرى ثورة اكتوبر البلشفية، حيث حقق الاتحاد السوفياتي انتصاره العظيم على المانيا النازية وتأسس حينها ما سمي بالمعسكر الاشتراكي، فأكسب هذا الانتصار حركات التحرر الوطني في كل العالم زخما ثورياً.



وفي هذا الحفل أرفق الشهيد القصيدة بشرح مفصل لتاريخ الحركة ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشهيد الخالد حسين الشيخ محمد الشبيبي ثائراً وشاعراً - محمد علي الشبيبي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشهيد الخالد حسين الشيخ محمد الشبيبي ثائراً وشاعراً - محمد علي الشبيبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).