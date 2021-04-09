2021/04/09 | 20:17 - المصدر: محمد اقبال
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشر وزير التربية الأسبق في عراق ما بعد 2003، محمد اقبال الصيدلي، منشوراً غامضاً على صفحته الرسمية في فيسبوك حذر فيها العراقيين من السنة الحالية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدكتور محمد اقبال الصيدلي للعراقيين: 2021 سنة خطيرة) نشر أولاً على موقع ( محمد اقبال) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الصيدلي "2021 خطيرة".
ولم يخض في المزيد من التفاصيل.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدكتور محمد اقبال الصيدلي للعراقيين: 2021 سنة خطيرة) نشر أولاً على موقع ( محمد اقبال) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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