الدكتور محمد اقبال الصيدلي للعراقيين: 2021 سنة خطيرة

2021/04/09 | 20:17 - المصدر: محمد اقبال

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر وزير التربية الأسبق في عراق ما بعد 2003، محمد اقبال الصيدلي، منشوراً غامضاً على صفحته الرسمية في فيسبوك حذر فيها العراقيين من السنة الحالية.

وقال الصيدلي "2021 خطيرة".

ولم يخض في المزيد من التفاصيل.

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