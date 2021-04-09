أصغر حجماً وأكبر عمراً.. عقارب نادرة تعاود الظهور في العراق

2021/04/09 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني عاودت ما يسميها أهالي ديالى بـ(القزمة) إلى الظهور في أطراف المحافظة، وهي نوع نادر من فصيل العقارب، تصل أعمارها في الظروف الطبيعية إلى نحو 10 أعوام، مستوطنة البيوت الزراعية الطينية […]

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عقارب نادرة تعاود الظهور في العراق المركز الخبري الوطني.

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