السيد السيستاني يمنح ثقته الشرعية في البصرة الى حسنين الصافي

2021/04/09 | 20:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / منح المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني ثقته بالسيد حسنين الصافي نجل الفقيد الراحل السيد علي الصافي ويمنحه كل الصلاحيات والالتزامات الشرعية في محافظة البصرة التي كان المرجع قد منحها لوالده في حياته .وذكر مصدر مقرب من عائلة الصافي " للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / " بعد منحه ثقة السيد السيستاني يكون السيد حسنين هو ثقة المرجعية الشرعية بالبصرة .كونه على قدر عال من تحمل الواجبات و المسؤولية الشرعية وهو قادر على القيام بها على أكمل وجه في مدينة البصرة .وتوفي فجر الأحد الثامن والعشرين من شباط الماضي ، معتمد المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني ، امام وخطيب جامع الابلة الكبير في البصرة السيد علي عبد الحكيم الصافي.بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة ادت الى وفاته ./ انتهى

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