موانئ العراق تحذر من العمل بالتصريحة الكمركية المفردة

2021/04/09 | 20:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / حذرت الشركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيلات وزارة النقل من العمل بالتصريحة الكمركية المفردة .واوضحت الشركة بحسب بيان " ان العمل بالتصريحة الكمركية المفردة سيسبب ارباكاً في عمل الموانئ ويجعل منها أرصفة طاردة للمصدرين و الموردين .واضافت " ان الموانئ تأمل بأصدار قرار يلغي العمل بالتصريحة الكمركية المفردة بعد تسجيلها انحرافاً في الإيرادات ./انتهى

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