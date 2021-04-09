كورونا.. الصحة النيابية تفصل لـNRT مؤشرات الخطورة وتشديد الحظر الوقائي

2021/04/09 | 20:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت لجنة الصحة النيابية، الجمعة، ان مؤشرات الخطورة لا تزال ضمن المستوى الاعتيادي، الا انها تسجل قلقا ورسائل تحذير واضحة تؤكد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية، مستبعدة فرض حظر تجوال شامل نظرا للابعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

وذكر عضو اللجنة حسن خلاطي في تصريح لـNRT اليوم، (9 نيسان 2021)، انه "بالرغم من الارتفاع الواضح للاصابات التي وصلت بحدود 8 الاف إصابة يوميا، الا ان مؤشرات الخطورة لا تزال ضمن المستوى الاعتيادي، بل هي اقل مما كانت عليه في الموجة الوبائية الاولى، وان هذه المؤشرات هي نسبة الرقود في العناية المركزة حيث انها لا تزال بمستوى 500 او دون، وهو ما كنا عليه في الموجة الوبائية الاولى، وان المؤشر الثاني هو نسبة الوفيات، فعلى الرغم من وجود تزايد واضح الا ان النسبة انخفضت، ففي الموجة الاولى كنا 2.6 %، والان 1.6%، الا انها تسجل قلقا ورسائل تحذير واضحة تؤكد على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية وهذا ما يتم التشديد عليه حاليا".

وأوضح خلاطي، "وان الاجراءات الوقائية المقصودة هي عدم اقامة التجمعات والالتزام بالكمامة والتعقيم"، وفما يتعلق بالاجراءات المتوقعة، بين انه "لا توجد توصيات جديدة وسيبقى الحظر الجزئي على ما هو عليه الان، والتاكيد على ضرورة لالتزام بالاجراءات الوقائية على المستوى الشخصي".

وتابع، ان "ارتفاع الاصابات في دول العالم يصار إلى فرض الحظر، الا انه في العراق ناخذ بعين الاعتبار الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية قبل اتخاذ أي خطوة، لذلك اعتقد سيبقى الحظر الجزئي مع الالتزام على تشديد الاجراءات الوقائية على المستوى الشخصي والجماعي، بان يكون هناك نوعا من التعايش مع الفيروس في الاستمرار بممارسة الاعمال والالتزام بالاجراءات الوقائية".

واردف، ان "هناك تقدما وان كان بطيئا في عدد المتلقين للقاح حيث نسجل في اليوم الواحد من 8 الاف إلى 10 الاف حالة، وإلى اليوم بلغ عدد الذين حصلوا على اللقاح 130 الف، وتستمر دفعات استلام هذه اللقاحات من مناشئها الاصلية بشكل اسبوعي تقريبا، ولا توجد ازمة في اللقاحات، ونحتاج إلى تشجيع المواطنين على الاستمرار في اخذ اللقاحات وزيادة اعداد الذين يستلمونها".

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