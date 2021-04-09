لاهور شيخ جنكي يثني على موقف قوباد طالباني

2021/04/09 | 20:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثنى لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الجمعة، على موقف قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان لدفاعه عن حقوق ذوي الشهاداء والسجناء السياسيين.

وقال لاهور شيخ جنكي في بيان، وهذا نصه:

أثني أثني على موقف نائب رئيس الحكومة السيد قوباد طالباني الذي رفع صوته من أجل حقوق ذوي الشهداء والسجناء السياسيين، إن مواطني إقليم كوردستان ودون استثناء بجميع أطيافهم هم الأصحاب الحقيقيين للثروة الجوفية والسطحية لهذه الأض المقدسة.ولا يمكن أن نتركهم يحرمون من حقوقهم المشروعة لأهداف سياسية.

PUKmedia ترجمة

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