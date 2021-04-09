الرئيس برهم صالح يبعث برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث بوفاة الأمير فيليب

2021/04/09 | 20:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الجمعة 9 نيسان 2021، برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا بوفاة الأمير فيليب دوق أدنبره.

وفي ما يلي نص البرقية:

"جـلالـة الـمـلـكـة الـيـزابـيـث الـثــانـيـة الـمـحــتــرمة

ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن اللّه تعالى صاحب السمو الـمـلـكـي الأمـيـر فـيـلـيـب دوق أدنـبـرة، وبهذا المصاب الأليم أتقدم اليكم باسم الشعب العراقي وباسمي شخصياً بأحرّ التعازي وخالص المواساة، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه، ويـلـهـمـكــم والاسـرة الــمــلـكــيــة الــفــاضــلــة ومــحــبــيــكــم جـمـيـل الصبر والسلوان.

إنا للّه وإنا إليه راجعون.

مع أسمى اعتباري.

برهم صالح

رئيس جمهورية العراق"

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

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