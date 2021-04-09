2021/04/09 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، الموقف القانوني من إمكانية إجبار المواطنين على اخذ لقاح فيروس كورونا.وقال التميمي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة والبيئة العراقية، لها الحق بفرض بعض الإجراءات والأحكام العرفية وفق الوضع الوبائي الذي يمر به العراق".واضاف أن "القانون يحاسب من ينشر المرض، ولهذا للوزارة صلاحية الزام المواطنين باخذ لقاح فيروس كورونا لمنع تفشيه بصورة أكبر وأخطر".ولفت التميمي إلى أن "إجراءات وزارة الصحة بخصوص منع تذاكر السفر، وغلق اي مرفق حكومي أو اهلي ما لم يتلق موظفيه اللقاحات المضادة لكورونا، دستورية، وضمن مهام اعمال الوضع الصحي والوبائي ".

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، مجموعة من القرارات لمواجهة جائحة كورونا.ودعت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "مكاتب الخطوط الجوية عدم قطع أي تذكرة سفر لأي مواطن مالم يبرز بطاقة التلقيح".وأضافت، "سنقوم بغلق أي مول أو محل أو مطعم مالم يتم حمل العاملين فيها بطاقة التلقيح، بالإضافة، إلى غلق كافة المستشفيات الاهلية والمختبرات والصيدليات والمذاخر في حال وجود اي من العاملين لا يحمل بطاقة التلقيح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هو الموقف القانوني من اجبار العراقيين على تلقي لقاحات كورونا؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هو الموقف القانوني من اجبار العراقيين على تلقي لقاحات كورونا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).