ما هو الموقف القانوني من اجبار العراقيين على تلقي لقاحات كورونا؟

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، مجموعة من القرارات لمواجهة جائحة كورونا.ودعت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "مكاتب الخطوط الجوية عدم قطع أي تذكرة سفر لأي مواطن مالم يبرز بطاقة التلقيح".وأضافت، "سنقوم بغلق أي مول أو محل أو مطعم مالم يتم حمل العاملين فيها بطاقة التلقيح، بالإضافة، إلى غلق كافة المستشفيات الاهلية والمختبرات والصيدليات والمذاخر في حال وجود اي من العاملين لا يحمل بطاقة التلقيح".
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