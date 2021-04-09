قطر وأمريكا يبحثان أوضاع ثلاث دول بينها العراق

2021/04/09 | 20:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، آخر تطورات المنطقة وركزا على الوضع في العراق وإيران وأفغانستان.وأشار بيان صدر عن الخارجية القطرية إلى أن “الوزيرين استعراضا خلال الاتصال علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى آخر تطورات المنطقة لا سيما …

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