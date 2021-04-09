2021/04/09 | 20:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، تشديد إجراءات حظر التجوال الوقائي من في العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “أفواج طوارئ شرطة بغداد شددت إجراءاتها الوقائية المتعلقة بحظر التجوال الشامل ضمن قواطع المسؤولية، حفاظاً على المواطنين من انتشار جائحة كورونا”.وأهابت القيادة، بالمواطنين “التزام منازلهم حفاظا على …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد تعلن تشديد إجراءات حظر التجوال الوقائي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد تعلن تشديد إجراءات حظر التجوال الوقائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).