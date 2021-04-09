الخارجية: أبو الغيط في بغداد غداً بزيارة رسمية

2021/04/09 | 20:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد من المقرر أن يجري الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط زيارة رسمية إلى العاصمة بغداد، يوم غد السبت. وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في بغداد غداً بزيارة رسمية”.

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