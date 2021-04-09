2021/04/09 | 20:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الحشد الشعبي في العراق، اليوم الجمعة، بان مفارزه القتالية وصلت لمناطق لم تصلها اي قوة منذ 18 سنة في ديالى....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. قوات الحشد وصلت لمناطق لم تصلها اي قوة منذ 18 سنة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. قوات الحشد وصلت لمناطق لم تصلها اي قوة منذ 18 سنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).