الخارجية العراقية: أمين جامعة الدول العربية يزور بغداد غدا

2021/04/09 | 20:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بغداد يوم غد السبت....

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