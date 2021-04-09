بغداد تشدد إجراءات حظر التجوال الوقائي

2021/04/09 | 20:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفادت شرطة العاصمة بغداد، الجمعة، بتشديد إجراءات حظر التجوال الوقائي للحد من تفشي فيروس كورونا.

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