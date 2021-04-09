2021/04/09 | 20:45 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]أفادت شرطة العاصمة بغداد، الجمعة، بتشديد إجراءات حظر التجوال الوقائي للحد من تفشي فيروس كورونا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تشدد إجراءات حظر التجوال الوقائي
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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