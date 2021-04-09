سرمد الطائي يكتب: 9 نيسان تاريخ مزيف، سقطنا سنة 1990

2021/04/09 | 20:45 - المصدر: سرمد الطائي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التاسع من نيسان تاريخ مزيف، سقطنا سنة تسعين، وأخطاء صدام حسين لم تكن خطيئة شخصية بل هي خطيئة الامة العراقية.

تاريخ احتلال بغداد مزيف يجب على العقل العراقي ان يتوقف لحظة عن ترديد هذا التاريخ لقد سقط العقل العراقي عند اجتياح الكويت عام ٩٠ تورط صدام لا بشخصه بل بالنظام الاخلاقي الذي ولد داخله كان صدام يمثل نوعا من ضمير الامة العراقية الغائبة عن الوعي الكلاسيكية المندفعة واندفع وأسقط العراق في مواجهة معروفة النتائج اما تسعة نيسان الفين وثلاثة فكان واحدة من نتائجها الحتمية.

تاريخ شهر اب تسعين لا يمكن نسيانه اما تسعة نيسان فهو تحصيل حاصل تكملة او تتمة لما حصل في سنة تسعين لم يسقط العراق بضمير صدام حسين فقط والذي يمثل انتكاسة العقل السياسي العراقي برمته فقد كان سقوطا للنظام الامني والسياسي للشرق الاوسط برمته كما سجل ذلك كثير من المفكرين العراقيين وغيرهم لاحقا.

لم يكن صدام يمثل خطأ فرديا بل كان ينتمي لمدرسة الحماقة السياسية التي ينتمي اليها بكل فخر واعتزاز نخبة واسعة من معارضي صدام حسين الذين خلفوه في السلطة واحرقوا العراق بعده مرارا وتكرارا بنرجسية وطائفية وتفاهة منقطعة النظير من كل ربع الله وربع غير الله واحزابهم من كل المذاهب والتيارات.

لكن خطأ صدام وخطيئة خلفائه ليست خطأ شخصيا ان شرائح واسعة من اجيال مختلفة من العراقيين كانت تؤيد صدام وكانت شرائح اخرى تؤيد خطيئة احزاب الفساد الحمقاء التي جاءت بعد صدام شرائح عراقية واسعة صنعت ثقافة ونظام السقوط السياسي والقسوة والانتقام منذ سنة تسعين حتى سنة الفين وثلاثة ولاتزال هذه الشرائح موجودة لا تقرأ التاريخ وتكرس وتقوي قواعد عمل الحماقة السياسية والاندفاع الاعمى ناقص المعرفة البعيد عن المراجعة العلمية.

الامم الكبرى بلا استثناء مرت بلحظات طويلة للحماقة السياسية والامم الناجحة هي التي استطاعت ان تلتقط انفاسها وتراجع الاخطاء وتمتلك شجاعة الاعتراف.

في حالة العراق كانت تشرين لحظة اعلان وتراكم مكثف لحركة نقدية معترضة بدأت محاولة صياغة السؤال الاعتراضي النقدي على كل احمق عراقي في السياسة

وهنا هو اختبار الامة العراقية.

ان لا ننسجن في التاريخ من سقوطنا في الكويت حتى سقوط اميركا في بغداد الساقطة بضمير اخلاقي معذب لها حتى انتقالنا الى بغداد ساحة التحرير التي راكمت الاعتراض النقدي لاجيال من العراقيين الشجعان المعترضين على حماقة واندفاع وشعبوية شرائح واسعة من المجتمع العراقي غاصت في وحل التشدد القومي والتشدد الديني والتشدد الفكري عبر عقود وخرجت عن الزمن.

تشرين لحظة تريد اعادتنا للتفكير النقدي والاعتراف بالخطأ دون ان ننسجن في الاختلاف￼ حول معنى سقوط الفين وثلاثة ونيسانها، مسؤولية الامة العراقية كبيرة لان الشرق الاوسط برمته يسقط بسقوطها ويأمل ان يعيد ترتيب قواعد عمله بنهضتها.

واليوم بدأت لحظة التقاط الانفاس والاعتراف بان صدام والاحزاب التي جاءت بعده لم تكن خطأ شخصيا بل كان صدام يعبر وكانت الاحزاب تعبر عن خطأ اجتماعي في النظر الى العالم وعلى المجتمع هذا ان يتطهر ويقدم قربانه ويعترف ويبني لحظة جديدة نعيش جزءا مهما منها اليوم.

كل الامم الشجاعة تسقط وكل الامم الشجاعة تعترف وتداوي جراحها بالسؤال النقدي الصحيح والجرأة على التعلم من الدروس وحينها ستهدأ ارواح ملايين العراقيين الكرماء الذين طحنتهم حماقات السياسة من صدام حسين الى نظام الفين وثلاثة.

سرمد الطائي

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