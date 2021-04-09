جماعة العدل والإحسان تهمها التراويح دون الأرواح . - سعيد الكحل

2021/04/09 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل تخوض جماعة العدل والإحسان حربها ضد الدولة بأساليب وأشكال متعددة ، منها الثابت ومنها الظرفي، تنفيذا لإستراتيجية جماعة الإخوان المسلمين الأم التي تستهدف أسس ومقومات الدولة المغربية والنظام الملكي (رسالة من المرشد الخامس للإخوان مصطفى مشهور موجهة إلى إسلاميي المغرب وفي مقدمتهم الشيخ عبد السلام ياسين سنة 1996 نشرت صفحتين منها جريدة النهار اللبنانية في 5 أبريل 2021) .فمنذ أن قرر المغرب فرض الحجر الصحي ......





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