ائتلاف دولة القانون يعلن الطعن بالموازنة الاتحادية

2021/04/09 | 20:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الجمعة، الطعن بالموازنة الاتحادية وفق المسار القانوني فيما أشر الائتلاف “جملة حقائق تم التجاوز عليها”.وقال الائتلاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “عملية إقرار الموازنة شهدت تجاذبات ومناكفات تخللتها مواقف متشنجة اتسمت بالانحياز للمصالح الفئوية الخاصة على حساب مصلحة أبناء الشعب …

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