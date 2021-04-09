تشديد إجراءات حظر التجوال الوقائي في بغداد

2021/04/09 | 20:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، تشديد إجراءات حظر التجوال الوقائي من في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان صحفي، إن “أفواج طوارئ شرطة بغداد شددت إجراءاتها الوقائية المتعلقة بحظر التجوال الشامل ضمن قواطع المسؤولية، حفاظاً على المواطنين من انتشار جائحة كورونا”.

وأهابت القيادة، بالمواطنين “التزام منازلهم حفاظا على صحتهم وان يتعاونوا مع قواتهم الأمنية”.

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