الحكيم يعزي الوسط الفني بوفاة الفنان التشكيلي بلاسم محمد

2021/04/09 | 21:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عزا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم الوسط الفني بوفاة الفنان التشكيلي الكبير الدكتور بلاسم محمد.وقال الحكيم في بيان : فقدت سماء الإبداع والفن العراقي كوكبا لامعا من كواكبها وهو الفنان التشكيلي الكبير الدكتور بلاسم محمد " رحمه الله" ، مشيرا الى ان الفقيد كان قامة من قامات الثقافة والفن ومن الشخصيات الاكاديمية المربية الفاضلة والمبدعة في مجالي النقد والتشكيل...تغمده الله تعالى بواسع رحمته والهم ذويه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان./انتهى9

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