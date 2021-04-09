ساماكا.. أول محترف ينضم لصفوف البحري بكرة القدم

2021/04/09 | 21:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أعلنت الهيئة الإدارية للنادي البحري عن وصول لاعب الارتكاز الأفريقي هارونا ساماكا من جمهورية مالي لينضم إلى صفوف فريق النادي بكرة القدم لتمثيله في الدور التأهيلي للممتازه للموسم الحالي.وقال المشرف على الفريق حامد شذر "بحسب بيان للمكتب الاعلامي" ان المحترف وهو أحد خيارات الجهاز الفني سيدخل أولى وحداته التدريبية مع الفريق يوم غد السبت منوها عن وصول ٣ محترفين خلال اليومين المقبلين .واضاف " أن اللاعب سبق وأن مثل منتخب بلاده ولعب لعدة أندية محلية منها ناشيونال تايم مالي موسم ٢٠١٥- ٢٠١٦ كما احترف في أندية خارجية منها سبورت دي بي تام واولمبيك دي باماكو من جمهورية الغابون و دامك السعودي و ساكان كلوب العماني./انتهى

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