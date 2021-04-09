الشابندر في ذكرى 9 نيسان: سعادة الأميركي لم تكتمل باسقاط الصنم

2021/04/09 | 21:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال السياسي المستقل، والنائب السابق، عزت الشابندر، الجمعة، ان الولايات المتحدة الأميركية تسعى لتأسيس نظام سياسي وأمني صهيوني بعد اسقاط الصنم.

وكتب الشابندر تغريدة على "تويتر" اليوم، (9 نيسان 2021)، جاء فيها "يوم التاسع من نيسان 2003 هوى الصنم وانتهى معه نظامه الدموي الظالم"

وأضاف "لكن الاميركي لا يسعده ذلك دون ان يسقط الدولة أيضا ويؤسس لنظام سياسي وامني صهيوني خبيث يستهدف استقرار العراق ووحدته".

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