2021/04/09 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرخ يهزم الميناء وفوز مثير لزاخو بالممتاز بغداد – ساري تحسين حقق فريق الكرخ بكرة القدم امس الجمعة فوزا على نادي الميناء، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب الساحر احمد راضي وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لدوري الكرة الممتاز.وسجل الكرخ أول أهدافه عند الدقيقة الأولى من خلال […]

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