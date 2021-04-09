2021/04/09 | 21:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رحمك الله يا فيليپ – شامل بردان بعد مئة عام، اختار الله، الامير فيليپ زوج اليزابيث الملكة اليزابيث الى جواره، مضى وليس عليه ملف فساد، و لا تحريض على القتل، ولا سوء استخدام للسلطة.
وبرغم دوره البروتوكولي المحسوب بدقة، فالرجل كان يحاول ان لا يزيد حضوره على المرسوم له، فلا يغرد طالبا شفافية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحمك الله يا فيليپ – شامل بردان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبرغم دوره البروتوكولي المحسوب بدقة، فالرجل كان يحاول ان لا يزيد حضوره على المرسوم له، فلا يغرد طالبا شفافية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحمك الله يا فيليپ – شامل بردان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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