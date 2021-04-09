2021/04/09 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحمك الله يا فيليپ – شامل بردان بعد مئة عام، اختار الله، الامير فيليپ زوج اليزابيث الملكة اليزابيث الى جواره، مضى وليس عليه ملف فساد، و لا تحريض على القتل، ولا سوء استخدام للسلطة.وبرغم دوره البروتوكولي المحسوب بدقة، فالرجل كان يحاول ان لا يزيد حضوره على المرسوم له، فلا يغرد طالبا شفافية […]

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