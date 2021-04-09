2021/04/09 | 21:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنواء: أجواء مستقرة وإستمرار الأمطار شمالاً بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التبعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم السبت في المنطقين الوسطى والجنوبية صحو ، وغائم ممطر شمالا.
وذكر بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية، صحواً […]
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وذكر بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية، صحواً […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء: أجواء مستقرة وإستمرار الأمطار شمالاً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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