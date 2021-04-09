2021/04/09 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: أجواء مستقرة وإستمرار الأمطار شمالاً بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التبعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم السبت في المنطقين الوسطى والجنوبية صحو ، وغائم ممطر شمالا.وذكر بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية، صحواً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء: أجواء مستقرة وإستمرار الأمطار شمالاً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء: أجواء مستقرة وإستمرار الأمطار شمالاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).