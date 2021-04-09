الشيخ جمال الضاري يستقبل الحلبوسي ويؤكدان على إجراءات الانتخابات في موعدها

2021/04/09 | 21:24 - المصدر: جمال الضاري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري في مكتبه ببغداد، رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في البلاد وسبل حل الأزمات المتراكمة.

وجرى التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وضمان نزاهتها وشفافيتها، واستعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.

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