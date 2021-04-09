الرئيس الجديد لجهاز العبور الجديدة وبناء الثقة مع صغار الملاك - حاتم الجوهرى

2021/04/09 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حاتم_الجوهرى تقدم صغار ملاك مدينة "العبور الجديدة" تحديدا من جمعيتي القادسية والأمل، بمذكرات عدة تشكو من غياب القرار الحاسم لرئيس الجهاز السابق، ذلك قبل أن يتم نقله خارج المدينة وتعيين رئيس جهاز جديد للمدينة مؤخرا.ويمكن إجمال معظم مذكرات وشكاوي صغار الملاك وأسبابها تحت عنوان واحد، وهذا العنوان هو: تهميش أرض صغار الملاك، وإهمال تعمير أرضهم منذ صدور قرار إنشاء المدينة عام 2016م، ولمدة 5 سنوات الآن.وبمنا ......





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