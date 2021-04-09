الدفاع الفرنسية تتحدث عن عودة “داعش” للظهور في العراق وسوريا

2021/04/09 | 21:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الجمعة، من أن “تنظيم داعش” عاد للظهور في العراق وسوريا.

وقالت الوزارة، إن “تنظيم داعش انهزم جغرافيا لكنه قادر على التحرك”.

وأشارت الوزارة إلى أن “هدف فرنسا التي تقود العمليات البحرية للتحالف هو تفكيك داعش نهائيا”.

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