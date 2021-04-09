2021/04/09 | 21:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الشرطة الاتحادية القبض على 10 متهمين بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة بمناطق مختلفة من بغداد .وذكر بيان لقيادة الشرطة ان قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية القت القبض في مناطق حي "التراث والشماعية" شرقي بغداد على 5 متهمين بتعاطي المخدرات ، وبحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة وبايب للتعاطي بالإضافة الى حيازتهم مسدسا تركيا محورا وسكينا ، والقبض على متهم آخر مطلوب وفق أحكام المادة 28 (تعاطي مخدرات) في منطقة "الغدير" ببغداد وبحوزته أدوات للتعاطي .وتابع كما تمكنت قوتان من اللواء الخامس والسادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين في منطقة "حي العامل" وبحوزتهما ( كيسين يحتويان مادة بيضاء شبيهة بمادة الكرستال ، بايبين للتعاطي ) ومتهم ثالث بحوزته أنبولاتين تعاطي فارغة، وبايبين تعاطي ، وقداحة ، في حين القت القبض على آخر في منطقة "الحرية" غربي بغداد وبحوزته مادة الكرستال المخدرة مع قطعة حديد تستخدم للتعاطي،حيث تم إحالة جميع المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة./انتهى9

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