سكرتير حازم الاعرجي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال الأعرجي في بغداد/ موسع

2021/04/09 | 21:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ كشف السكرتير الشخصي، لحازم الأعرجي، القيادي في التيار الصدري، ممثل زعيم التيار مقتدى الصدر، عن تفاصيل جديدة بشأن محاولة الاغتيال التي تعرض لها الأعرجي مساء اليوم الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد.وقال علي العبيدي في تصريح صحفي إن "الاستهداف حصل في تمام الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم الجمعة، في محفل خاص لشهداء انتفاضة جيش المهدي".وأضاف أن مسلحين يستقلون سيارتين من نوع بي أم دبليو أطلقوا النار على مكان تواجد الأعرجي في المحفل بمنطقة الشعلة في بغداد ليصيبوا فرداً من حمايته الشخصية.وأشار العبيدي إلى أن أفراد الحماية ردوا على مصدر إطلاق النار، متهماً جهات سياسية /لم يسمها/ بالوقوف وراء محاولة الاغتيال التي وصفها بـ"الفاشلة".وفي شباط الماضي كلف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حازم الاعرجي بتمثيله "لإدارة محافظة البصرة بكل تفاصيلها" للشؤون التي ما تخص أنصاره ومريديه في هذه المحافظة الجنوبية.وفي وقت سابق اليوم، نجا الأعرجي من محاولة اغتيال في منطقة الشعلة ببغداد، و أدت إلى إصابة أحد مرافقي الأعرجي بجروح.ولم يصب حازم الأعرجي بأي أذى، حيث أظهرت صور متداولة وصوله إلى مدينة الكاظمية وهو بصحة جيدة./انتهى9

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