سياسي عراقي .. بكيت على صدام حسين لهذه الاسباب

2021/04/09 | 21:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد السياسي المستقل غالب الشابندر، الجمعة، انه لم يبكي حقيقة على صدام حسين، لكنه قال ذلك لما فعله بالشعب العراقي.

وذكر الشابندر في لقاء متلفز تابعه موقع NRT عربية، اليوم (9 نيسان 2021)، ان "الانقسامات موجودة في داخل المجتمع العراقي وهذا سببه الدكتاتورية الفردية، انا لا احمل السنة في هذه القضية ولا احمل اهل تكريت واعز اصدقائي بتكريت تعرض للإضطهاد والقتل، ولا احمل اهل الرمادي ولا احمل اهل فلان، انا احمل الطغمة الساسية الحاكمة الذي حول حزب البعث من مبادىء وحدة حرية اشتراكية وامة عربية واحدة ذات رسالة خالدة ولقد كان محمد كل العرب فليكن كل العرب محمدا الى حزب فردي دكتاتوري اعمى لم يحترم هوية العراق وخرق الامن القومي العربي ودمره تدميرا بعد احتلال الكويت".

واضاف، "مهما كان السبب فقد قامت عاصمة عربية ولاول مرة بإحتلال عاصمة عربية اخرى وفتحت الباب امام هذا الجهنم الكبير".

واوضح، ان "بعض الناس يقولون لي انت صدامي لان بكيت على صدام حسين، في الحقيقة انا لم ابك على صدام، لكني قلت عندما رأيته في الحفرة بكيت، لما فعله بحاله وحالنا، والا كان بإمكان صدام مع وجود هذه الامكانات الماء والتراب وشعب مطيع ان يحول العراق الى فردوس عالمي".

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